Das Sport-Jahr, Teil 4: Hamilton macht sich unsterblich

15./18. Österreichs Fußball-Nationalteam verspielt in der Nations League die Chance auf den Aufstieg in die höchste Klasse. Das ÖFB-Team kommt in Wien gegen Bosnien-Herzegowina über ein 0:0 nicht hinaus. Das Länderspieljahr wird aber siegreich beendet, zum Abschluss der Premieren-Auflage des UEFA-Bewerbs gibt es in Belfast gegen Nordirland einen 2:1-Last-Minute-Sieg. Das Team von Franco Foda holt damit in der Gruppe 3 der B-Liga sieben Punkte und belegt hinter Aufsteiger Bosnien-Herzegowina (10) Rang zwei.

17./18. Top-Favoritin Mikaela Shiffrin aus den USA gewinnt in Levi den ersten Saison-Slalom und feiert den 44. Weltcupsieg ihrer Karriere. Vorjahres-Siegerin Petra Vlhova aus der Slowakei wird Zweite, die Salzburgerin Bernadette Schild beendet ihren Levi-Fluch und kommt auf Rang drei. Tags darauf startet auch Marcel Hirscher mit einem Sieg in den WM-Winter. Der Salzburger gewinnt den Slalom in Finnland vor seinem norwegischen Dauerrivalen Henrik Kristoffersen und dem Schweden Andre Myhrer.

17./18. Österreichs Skispringer Michael Hayböck, Clemens Aigner, Daniel Huber und Stefan Kraft beginnen den Weltcup-Winter mit einem dritten Platz im Teambewerb von Wisla hinter Polen und Deutschland. Im Einzelbewerb gibt es tags darauf ein ÖSV-Debakel, beim Überraschungssieg des Russen Jewgenij Klimow wird Huber als bester Österreicher 18.