Das Jahr seines Lebens: Der Reifeprozess des Dominic Thiem

Alles wartet auf den Gipfel bei den French Open. Davor scheitert Thiem in Rom überraschend in Runde eins („Wenn man bedenkt, was ich für Weltranglistenpunkte habe liegen lassen, gibt’s 2019 noch Luft nach oben.“). Während Nadal trainiert, spielt Thiem unmittelbar davor in Lyon. Und gewinnt. In Paris treffen die beiden einander im Endspiel. Der Spanier siegt klar.