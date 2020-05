"Das ist Mord": Sportwelt entsetzt über Polizeigewalt in den USA

Nach dem Tod eines unbewaffneten Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis gab es auch aus der Welt des Sports zahlreiche Reaktionen. Zuvor war ein schockierendes Video publik geworden: Ein weißer Polizist drückte sein Knie mehrere Minuten lang an den Hals eines schwarzen Verdächtigen, der wiederholt um Hilfe fleht, bevor er das Bewusstsein verliert. Der Afroamerikaner starb kurz danach in einem nahen Krankenhaus.