Das größte Judo-Event der Geschichte

Ludwig Paischer liegt in der Weltrangliste auf Platz zwölf und ist damit auf dem besten Weg zu den Sommerspielen, der Sieg beim Weltcup Ende Juni in São Paulo hat dem Olympia-Silbermedaillengewinner von 2008 nach harten Monaten wieder Auftrieb gegeben.



Er habe sich schon lange nicht mehr so gut gefühlt wie zuletzt beim Training in Berlin. "Jetzt bin ich vom Kopf her wieder fit, ich habe keine Angst mehr beim Hingreifen", erinnerte er an die Daumenverletzung, die ihn über ein Jahr lang behindert und ihm eine sportliche Durststrecke beschert hat. "Wenn man so was übersteht, ist der Siegeshunger umso größer."



Filzmoser und Paischer gehen in Paris auf Medaillen los. Peter Scharinger (bis 73 kg), EM-Bronzemedaillengewinnerin Hilde Drexler (bis 63 kg) sowie Militärweltmeister Max Schirnhofer (bis 90 kg) wollen zumindest unter die Top Sieben kommen. Das Wettkampfsystem ist trotz der großen Felder unverändert: Man muss unter die letzten Acht kommen, um noch eine Chance auf den Trostpool zu haben.