Mehr Außenseiter geht nicht: Suljovic fordert Weltmeister Littler

Wenn man bei der Weltmeisterschaft gegen die Nummer eins der Welt spielt, dann kann das Match schon einmal in die Nightsession verlegt werden. Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic fordert am Samstag den 18-jährigen Engländer Luke Littler. Anwurf ist nicht wie ursprünglich geplant am Nachmittag, sondern frühestens um 23 Uhr (live auf Sport 1 und DAZN).

Suljovic hat bei dieser WM schon für jede Menge Aufsehen gesorgt. In mehrerlei Hinsicht. Zunächst einmal sportlich. Der 53-jährige Wiener, die ehemalige Nummer 5 der Welt, hat den Zenit seiner Karriere wohl schon überschritten. Er kam mit keinen hohen Erwartungen nach London. Zumal er im Ally Pally auch in seiner Blütezeit nie seine stärksten Darts warf. „Die zweite Runde zu überstehen, ist ein riesengroßer Erfolg“, hatte die Nummer 60 der Welt nach dem Erfolg gegen Joe Cullen (Nummer 32) gesagt. Der unterlegene Engländer warf Suljovic im Anschluss Betrug vor. Dass „The Gentle“ vor seinen Würfen lange wartete, stieß Cullen ebenso sauer auf wie der Jubel des Österreichers nach gewonnenen Legs.

Unterstützung in dieser Causa bekam Suljovic ausgerechnet von seinem nächsten Gegner Littler. „Mensur ist Mensur. Er spielt eben so“, sagte der Teenager. „The Nuke“ ist Weltmeister, Jungstar und so etwas wie das Gesicht der neuen Darts-Generation. „Den schmeiß ich von der Bühne“, scherzte der um 35 Jahre ältere Suljovic vor dem Duell. So einfach wird das freilich nicht, gilt Littler doch als Topfavorit auf den neuerlichen Gewinn der Sid-Waddel-Trophäe und die eine Million Pfund Weltmeisterprämie (1,15 Mio. Euro). Suljovic darf sich dank seines Einzugs in die dritte Runde bereits über ein Preisgeld von 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) freuen.

Mensur Suljovic

In Runde drei wartet ein ungleiches Duell auf alle Darts-Fans. Die beiden Hauptdarsteller im Vergleich: Spitznamen, Alter und Social Media Luke Littler ist gerade einmal 18 Jahre jung und wird in der Szene als Wunderkind gefeiert. Auf Instagram hat der in Runcorn nahe Liverpool geborene Engländer fast zwei Millionen Follower. Sein Spitzname ist „The Nuke“, eine im Englischen gebräuchliche Abkürzung für „nuclear weapon“, also Atomwaffe. Weil er seine Gegner an der Dartsscheibe der Reihe nach zerstört. Mensur Suljovic ist bereits 53 Jahre alt und damit im fortgeschrittenen Darts-Alter. Auf Instagram hat der in Tutin in Südserbien geborene Wahl-Wiener gerade einmal knapp 35.000 Follower. Sein Spitzname ist „The Gentle“, also der Ruhige oder der Sanfte, was sich unter anderem auf seine ruhige Spielweise bezieht. Suljovic spielt wie sein Gegner Littler 23-Gramm-Darts.

WM-Bilanz und Walk-On-Song Bei seiner ersten WM-Teilnahme verlor Luke Littler erst im Finale gegen Luke Humphries (2024). Damals war er gerade einmal 16 Jahre jung. Im darauffolgenden Jahr bezwang er im Endspiel Michael van Gerwen und kürte sich mit 17 Jahren und 347 Tagen zum jüngsten Weltmeister der Darts-Geschichte. Auf die Bühne geht er zu den Klängen seines Walk-On-Songs „Greenlight“ von Pitbull. Mensur Suljovic spielt bereits seine 17. PDC-Weltmeisterschaft, wirklich weit ist er im Ally Pally nie gekommen. Drei Mal schaffte er es bis ins Achtelfinale (2011, 2016, 2018), weiter kam er nie. Die Bühne betritt Suljovic zu den Klängen seines Walk-On-Songs „The Best“ von Tina Turner.