Betrug? Suljovic sorgt bei Darts-WM für Aufregung

Mensur Suljovic steht bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally bereits in Runde drei. Dort bekommt es der 53-jährige Wiener mit Weltmeister Luke Littler zu tun - was Suljovic besonders zu motivieren scheint. "Den schmeiß’ ich von der Bühne runter! Ein leichter Stoßer und das war's für ihn. Sorry, aber ich entschuldige mich auch wieder. Dann ist alles gut, oder?" Mit dieser Aussage auf DAZN sorgte "The Gentle" für Aufregung im Darts-Kosmos. "The Gentle" kann man mit "der Sanfte" oder "der Edle" übersetzen. Edel war die Kampfansage Richtung Littler nicht ...

Edel war auch das Verhalten des Österreichers in Runde zwei nicht - zumindest wenn es nach dem unterlegenen "Rockstar" Joe Cullen geht. Der Engländer schimpfte über die Spielweise seines Gegners. Suljovic ließ sich mit seinen Würfen oft lange Zeit, feierte gute Aufnahmen teils überschwänglich. Für Letzteres kassierte er auch eine Verwarnung vom Schiedsrichter. "Wenn das Dart ist, will ich damit nichts zu tun haben", schrieb Cullen nach der Partie auf X.

Und weiter: "Ich mochte Mensur schon immer außerhalb des Boards, aber das war für alle offensichtlich. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert – das ist Betrug!" Harte Worte. Die Reaktion von Suljovic ließ nicht lange auf sich warten: "Was ist sein Problem? Ich habe gejubelt, sie haben gesagt, es ist nicht erlaubt. Also sage ich: alles gut, ich werde nicht jubeln." Seine Emotionen will sich "The Gentle" aber nicht nehmen lassen. "Ich freue mich immer, ich bin ein Mensch", betonte der Wiener. "Ich bin immer eine ehrliche Haut."