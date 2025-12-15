WM-Eklat: Darts-Star nach Niederlage mit blutigem Ausraster

Der schottische Darts-Profi Cameron Menzies hat nach seiner Niederlage bei der Weltmeisterschaft in London die Nerven verloren. Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging Menzies zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig dagegen. Dabei schlägt er sich die Hand offensichtlich blutig.

Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch. Buhrufe vom Publikum Menzies wurde daraufhin von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen der Zuschauer im Alexandra Palace von der Bühne verabschiedet. "Ach Du meine Güte, der haut den Tisch kaputt", sagte Kommentator Adrian Geiler in der Live-Übertragung von DAZN.