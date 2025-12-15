Sport

WM-Eklat: Darts-Star nach Niederlage mit blutigem Ausraster

Ein Mann beugt sich mit blutender Hand nach unten, während ein Schiedsrichter auf den Boden zeigt.
Nach seiner Niederlage in der ersten Runde verliert Cameron Menzies die Nerven. Unter lauten Buh-Rufen verlässt er die Bühne.
15.12.25, 17:03
Der schottische Darts-Profi Cameron Menzies hat nach seiner Niederlage bei der Weltmeisterschaft in London die Nerven verloren. Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging Menzies zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig dagegen. Dabei schlägt er sich die Hand offensichtlich blutig.

Zwischen Rekord und Abschied: Die Darts-WM sprengt den Rahmen

Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch. Buhrufe vom Publikum Menzies wurde daraufhin von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen der Zuschauer im Alexandra Palace von der Bühne verabschiedet. "Ach Du meine Güte, der haut den Tisch kaputt", sagte Kommentator Adrian Geiler in der Live-Übertragung von DAZN.

Mensur Suljovic startet mit einem Sieg in die Darts-WM

Menzies schien der Vorfall selbst leidzutun, er ging mit erhobenen Armen aus der Arena. Der Profi hatte sich zuvor über sich selbst geärgert. Beim Stand von 2:2-Sätzen und 1:2-Legs verrechnete sich Menzies und vergab den möglichen Ausgleich, wenige Sekunden später war er ausgeschieden. Der 36-Jährige, ehemaliger Lebensgefährte von Darts-Spielerin Fallon Sherrock, war als leichter Favorit in die Partie gegangen. 

