Mensur Suljovic startet mit einem Sieg in die Darts-WM

Selten hat man Mensur Suljovic so emotional erlebt. Der 53-jährige Wiener ballte die Faust, schlug sich auf die Brust, schrie seine Freude heraus und umarmte einen der Offiziellen. Bei seiner 17. Teilnahme an der Darts-WM in London gewann Suljovic in der ersten Runde gegen den Kanadier David Cameron mit 3:1. Mit seinem dritten Matchdart traf er das Doppelt-16-Feld.

Suljovic steht damit unter den besten 64 Teilnehmern. Dreimal kam er bisher ins Achtelfinale. Weiter ging es für „The Gentle“ nie. Der Wiener ist übrigens der einzige Österreicher bei der 33. Ausgabe der Profi-WM. Am stärksten vertreten sind natürlich die Engländer mit 41 Teilnehmern vor Niederlande (15). Dahinter folgt bereits Deutschland mit 14.