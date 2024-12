Zwischen Testosteron und Toleranz: So bunt ist die Darts-WM im Ally Pally

Lachend, wild gestikulierend und häufig mit einer Bierdose in der Hand hat sich dafür kurz vor 12 Uhr ein Strom aus bunten Farben, Fransen und Fähnchen die Stiegen hinauf zum Haupteingang geschoben. Denn auch wenn es sich um eine Sportveranstaltung handelt, stehen die Darts nicht alleine im Fokus: Es geht um die Atmosphäre. („Es ist sooo viel besser, als es im Fernsehen aussieht“, erklärt Erstbesucher David Biederweg.) Es geht um Alkohol. (Insgesamt werden in den drei Wochen 500.000 Liter Bier ausgeschenkt). Und es geht – natürlich – um die Kostüme.

„Das macht Weihnachten aus!“, ruft James Tugy, als er Richtung Versorgungshalle pilgert, um Nachschub zu holen. Abgesehen von den festlich geschmückten Christbäumen, die er in den Seitengängen passiert, ist um ihn herum allerdings wenig Besinnlichkeit zu entdecken. Aber nach 15 Auflagen hat sich dieses Sportereignis dennoch als Fixpunkt in der Adventzeit etabliert: Von Mitte Dezember und noch bis Anfang Jänner wird im eindrucksvollen Alexandra Palace in Nordlondon wieder die Darts World Championship abgehalten.

Nun liegt in der riesigen Halle mit Alkohol und Testosteron auch eine gewisse abwartende Nervosität in der Luft.

Die Chancen dafür steigen im kommendem Jahr. Die Veranstalter planen, die Zahl der Spieler von 96 auf 128 zu erhöhen. Damit wären vier weitere Spieltage möglich – eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage.

„Die 90.000 Tickets, die wir für das gesamte Turnier haben, waren heuer in 15 Minuten ausverkauft“, sagt Event-Sprecher Dave Allen. Tatsächlich hätte man 300.000 Karten verkaufen können – so viele wie für das Glastonbury Festival.

Letztes Mal Ally Pally?

Möglicherweise steht nach den 31 Jahren in der Weltmeisterschaftsgeschichte ein dritter Ortswechsel an. Offiziell wird das zwar dementiert, aber hinter vorgehaltener Hand kursieren Gerüchte über die Olympia-Halle oder das ExCel Messegelände als neue Austragungsorte. Immerhin fanden die Meisterschaften nicht immer im Alexandra Palace statt, sondern zunächst in der Circus Tavern in Essex.