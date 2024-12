Vom Preisgeld bis Bierverbrauch: Die spannendsten Zahlen rund um die Darts-WM

wiegt die begehrte Sid-Waddell-Trophy , die bei der WM auf dem Spiel steht. Die größten Favoriten auf die Trophäe sind heuer Titelverteidiger Luke Humphries und sein 17-jähriger Landsmann Luke Littler . Der 2012 verstorbene Sid Waddell war ein britischer Fernsehkommentator und galt auch als „ The Voice of Darts “. Nach seinem Tod benannte die PDC den Pokal der Weltmeisterschaft zu seinen Ehren.

96 Teilnehmer

kämpfen im K.o.-System bis zum großen Finale am 3. Jänner um den begehrten Titel. Als einziger österreichischer Vertreter geht in diesem Jahr Mensur Suljovic an den Start. Der 52-Jährige trifft in der ersten Runde am 19. Dezember auf den Kanadier Matt Campbell. Für die nächste Darts-WM ist bereits geplant, die Teilnehmerzahl von 96 auf 128 Spieler zu erweitern.