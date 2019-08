Darts: Suljovic und Rowby-John Rodriguez hoben in Schwechat ab

Die Lokalmatadore Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez stehen bei der Austrian Darts Championship in Schwechat in der 3. Runde. Suljovic setzte sich am Samstag bei seinem ersten Auftritt 6:2 gegen den Tschechen Adam Gawlas durch. Rowby-John Rodriguez gewann auch sein zweites Spiel, der 25-Jährige feierte gegen den Weltranglisten-Dritten Daryl Gurney aus Nordirland einen 6:4-Überraschungssieg.

Sein Bruder Rusty-Jake Rodriguez zog im Best-of-11-Format gegen den Engländer Ian White mit 1:6 den Kürzeren. Am Sonntag steigt im Multiversum zunächst die 3. Runde, ehe in der Abend-Session die Partien bis zum Finale ausgetragen werden. Der Sieger erhält 25.000 Pfund (rund 27.500 Euro) der Gesamtdotation von 140.000 Pfund (rund 154.150 Euro).