Darts-Star Peter Wright gewann zweitwichtigstes Turnier der Welt

Der schottische Ex-Weltmeister Peter Wright hat erstmals das zweitwichtigste Darts-Turnier der Welt gewonnen. Am späten Sonntagabend besiegte "Snakebite" im Finale des World Matchplays in Blackpool Titelverteidiger Dimitri van den Bergh aus Belgien mit 18:9 und setzte damit seinen derzeitigen Erfolgslauf fort. "Es war absolut atemberaubend, diese Trophäe vor dieser Kulisse in die Höhe zu stemmen", sagte der 51-Jährige nach dem klaren Finalerfolg.