Darts-Star Luke Littler gewann bei den Austrian Open

Sein sensationeller Auftritt bei der Darts-WM zum Jahreswechsel war kein Zufall. Damals stieß der erst 17-jährige Luke Littler bis ins Finale vor, in dem er Luke Humphries mit 4:7 unterlag.

Am Wochenende gewann der Brite die zehnte Auflage der Austrian Darts Open, am Sonntag siegte er im Finale in der Steiermarkhalle gegen Joe Cullen mit 8:4. Als Preisgeld kassierte er dafür 35.000 Euro.

Auf dem Weg ins Endspiel nahm der neue Darts-Star auch die Hürde Zoran Lerchbacher. Gegen den Steirer setzte er sich in der ersten Runde mit 6:2 durch. Für Littler war es nach dem Sieg in Belgien der zweite volle Erfolg auf der European Tour.