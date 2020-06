Darts: In Wiener Neustadt schlägt’s 183

Russ Bray war Gerüstbauer, ehe er 1991 entdeckt wurde. "Ich bin in einem Pub für den Caller eingesprungen. Den Leuten hat meine Stimme gefallen." Seit 1996 ist der vierfache Vater einer von vier Profi-Callern bei der PDC, er kommt in jedem WM-Finale zum Einsatz, das um den Jahreswechsel in London ausgetragen wird. "Es gibt schon fast so etwas wie einen The-Voice-Fanclub", sagt Russ Bray, "ein schönes Gefühl, plötzlich so bekannt zu sein." Bevorzugen tut er freilich keinen Spieler: "Jeder ist gleich zu behandeln. Beeinflussen kann ich mit meiner Arbeit niemanden."

Den Zählvorgang hat Russ Bray freilich automatisiert. Er kann 3 x 20, 3 x 19 und 2 x 18 binnen eines Sekundenbruchteils addieren. "Es hat wenig mit Mathematik zu tun", sagt er, "sondern vielmehr mit dem Gedächtnis. Und das ist bei mir nicht schlecht."

Deshalb wird er im Geiste immer Gerüstbauer bleiben. "Weil ich sicher nicht vergessen werde, wo ich herkomme."