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Sport

Box-Spektakel in Wien: Ein großer Abend für Daniel Nader

Im November starb der ehemalige Nationaltrainer des Österreichischen Box-Verbandes mit nur 42 Jahren. Mit dem „Daniel Nader Memorial“ im Wiener Tennisclub La Ville wird der große Trainer gewürdigt.
Harald Ottawa
23.07.2026, 16:18

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Daniel Nader (rechts) mit Bruder Marcos Nader

Boxfans müssen sich den 12. September 2026 rot anstreichen. Das Tenniscenter La Ville erstmals zum Schauplatz des „Daniel Nader Memorial“. Mit einer Kombination aus olympischem Spitzenboxen und hochklassigen Profikämpfen wird das Vermächtnis von Daniel Nader gewürdigt, der den österreichischen Boxsport über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat und im November 2024 an einer heimtückischen Krankheit im Alter von nur 42 Jahren gestorben ist. 

Große Trauer im Boxsport: Daniel Nader mit nur 42 Jahren verstorben

Daniel Nader war über viele Jahre Nationaltrainer des Österreichischen Boxverbandes (ÖBV), Sportwart des Wiener Boxverbandes (WBV) und maßgeblich für die Aus- und
Weiterbildung der Trainerinnen und Trainer im Österreichischen Boxverband verantwortlich. Darüber hinaus führte er seinen Bruder Marcos Nader zum EU-Meister im Mittelgewicht. Weitere internationale Titel stehen auf seiner Erfolgsliste. 

Weltmeisterin nach Naders Tod: „Ich wollte zuerst gar nicht in den Ring“

Gemeinsam mit Marcos Nader und Gastgeber Raimund Stefanits wird das Tenniscenter La Ville an diesem Tag zum Zentrum des österreichischen Boxsports. Insgesamt stehen
15 Kämpfe auf dem Programm. Zwölf olympische Vergleichskämpfe zwischen einer  Auswahl des Wiener Boxverbandes und einer Auswahl aus Bayern sowie drei Profikämpfe. 

Den emotionalen Höhepunkt des Abends bildet der Hauptkampf von WBF-Weltmeisterin Michaela Kotaskova, die aktuell auf Platz fünf der unabhängigen Weltrangliste geführt wird. Weiters boxt der Wiener Lokalmatador Howig Grigorjan, Ricardo Dieguez möchte weitere wichtige Kampferfahrung sammeln.

Wien
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