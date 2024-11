Große Trauer im Boxsport: Daniel Nader mit nur 42 Jahren verstorben

Schwerer Schock für den österreichischen Boxsport. Daniel Nader ist am Mittwoch nach langer schwerer Krankheit verstorben. Der 42-Jährige war der Gründer des Boxklubs Bounce in Wien. Zudem war der Bruder von Brofi-Boxer und Dancing-Star Marcos Nader geprüfter Box-Trainer. Daniel Nader litt an der unheilbaren Nervenkrankheit MSA („Multisystematrophie“).