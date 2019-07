Damen-Nummer-eins Barty in dritter Wimbledon-Runde

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat sich souverän für die dritte Runde des Grand-Slam-Tennisturniers in Wimbledon qualifiziert. Die topgesetzte Australierin setzte sich am Donnerstag gegen die Belgierin Alison van Uytvanck 6:1,6:3 durch. Die 23-Jährige trifft nun auf die Siegerin der Partie Harriet Dart (GBR) gegen Beatriz Haddad Maia (BRA).

Bei den Herren stellte Jan-Lennard Struff sein bestes Resultat in Wimbledon ein. Dank einer überzeugenden Vorstellung zog die deutsche Nummer zwei am Donnerstag mit einem 6:4, 6:3, 5:7, 7:6 (7:2) gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in die dritte Runde ein.

Strafe

Derweil muss der Australier Bernard Tomic 45.000 Pfund Strafe zahlen. Das teilte der Turnierveranstalter am Donnerstag mit. Er hatte sein Auftaktspiel gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga am Dienstag in nur 58 Minuten 2:6, 1:6, 4:6 verloren.

Weil er nicht die professionellen Standards befolgt haben soll, sei der 26-Jährige zu der Höchststrafe von umgerechnet rund 50.000 Euro verurteilt worden. Das entspricht der Summe des Preisgeldes für die erste Runde.