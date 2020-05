Cup-Aus für Gmunden Swans

Das Cup-Final-Four der Basketball-Herren geht ohne den Titelverteidiger in Szene. Die Swans Gmunden, zuletzt dreimal in Serie Cupsieger, mussten sich am Freitag im Viertelfinale Meister Dukes Klosterneuburg mit 76:83 (39:41) geschlagen geben. Dazu erreichte erstmals auch BC Vienna das Finalturnier. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich bei den Kapfenberg Bulls 68:63 (30:30) durch und ist in dieser Saison weiter ohne Pflichtspielniederlage.

Für Rekordsieger Gmunden ging in Klosterneuburg eine beeindruckende Serie zu Ende. Seit fast vier Jahren (83:88 am 19. November 2008 gegen den WBC Wels) oder 13 Partien hatten die Oberösterreicher kein Cupspiel mehr verloren. Der Schlager beim Meister, der ohne seinen verletzten Kapitän Christoph Nagler (Muskelfasereinriss) antreten musste, verlief lange ausgeglichen.

Zum Matchwinner avancierte der US-Amerikaner Curtis Bobb, der 17 seiner insgesamt 19 Punkte nach der Pause erzielte. Klosterneuburg gewann damit bereits sein fünftes Pflichtspielduell in Serie mit Gmunden. Den Cup haben die Niederösterreicher allerdings noch nie für sich entschieden. Das gilt auch für den BC Vienna, der sich fünf Tage nach der Liga (87:76) auch im Cup in einer engen Partie in Kapfenberg durchsetzte.

Bereits am Vortag hatte Wels mit einem klaren 109:63 beim Zweitligisten Amstetten Falcons das Final Four erreicht. Der vierte Teilnehmer, die Oberwart Gunners, war als Veranstalter des Turniers am 26./27. Jänner längst festgestanden.