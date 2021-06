Critérium du Dauphiné: Padun lacht, Konrad fällt weit zurück

Radsport. Ein 17 Kilometer langer Schlussanstieg mit mehr als 1.200 Metern Höhendifferenz hinterlässt Spuren – so auch auf der vorletzten Etappe des Critérium du Dauphiné am Samstag. Für eine ukrainische Überraschung am Ende der 171,1 Kilometer von St-Martin-le-Vinoux nach La Plagne sorgte Mark Padun, der sich 7,5 Kilometer vor dem Ziel absetzte und solo zum größten Erfolg seiner Karriere kurbelte.

Dahinter zeigte einmal mehr die Mannschaftstaktik von Ineos Erfolg, Richie Porte verlor zwar 34 Sekunden auf den vor Glück fassungslosen 24-jährigen Tagessieger, gewann aber das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.