Countdown zur Volleyball-EM

Jockeys werden sie keine mehr, die sechs Männer, die in der Turnhalle in Steinbrunn am Netz auf und ab springen.



Auch fürs Bodenturnen bringen Simon Frühbauer und Co. wohl nicht die besten körperlichen Voraussetzungen mit - selbst der Kleinste von ihnen (Libero Philipp Kroiss) lässt mit 1,82 Metern noch jede Next-Topmodel-Anwärterin vor Neid erblassen.



Gut, dass die Athleten, die seit viereinhalb Monaten im Burgenland trainieren, ein ganz anderes Ziel vor Augen haben: die EuroVolley 2011. Am 10. September beginnt die 27. Volleyball-EM in Österreich und Tschechien. Sechs Tage vor dem Auftaktspiel gegen Slowenien (Samstag 15.30 Uhr, Wiener Stadthalle) zeigt der KURIER, welche Eigenschaften ein Top-Volleyballer braucht: