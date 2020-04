Wie eine Schwimm-Staatsmeisterin in einem Gewächshaus trainiert

163 Kilometer liegen zwischen Sarajevo und Doboj Jug. 163 Kilometer, die Iman Avdić mit ihrem Vater Evelin in Kauf nahm, um den Traum vom Schwimmen zu verwirklichen.

"163 Kilometer, was ist das schon?", werden sich einige an dieser Stelle fragen. Eine Menge, wenn man in diesen Corona-Zeiten in Bosnien-Herzegowina lebt und unter 18 bzw. über 65 Jahre alt ist. Gegen diese zwei Altersgruppen verhing der Krisenstab Mitte März strikte Ausgangsbeschränkungen, Kinder bzw. Pensionisten durften bis vergangenen Freitag ihr Haus überhaupt nicht verlassen - nicht mal, um einkaufen oder spazieren zu gehen bzw. die Apotheke aufzusuchen.

Iman Avdić und ihr Vater atmeten auf, als die Maßnahmen gelockert und Kindern ermöglicht wurde, dass sie von ihren Eltern von Punkt A bis Punkt B mit dem Auto kutschiert werden dürfen. Prompt machten sich die beiden auf die Suche nach Trainingsmöglichkeiten.