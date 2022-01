Rekord-Finale und Corona-Farce: Die Tops und Flops der Darts-WM

Top: All Wright

Peter Wright setzte sich in einem packenden Finale dank eines fulminanten Endspurts mit 7:5 in Sätzen gegen Michael Smith durch. Es ist für den 51-jährigen Schotten der zweite WM-Titel nach 2020 und bringt ihm 500.000 Pfund. Wright ist der sechste Spieler in der PDC-Geschichte, der sich mehr als einmal zum Weltmeister gekrönt hat.