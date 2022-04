Comeback beim Masters? Rätselraten um Golf-Superstar Tiger Woods

Spielt er, oder spielt er nicht? Für Golf-Fans gleicht die Frage einem Krimi. Wird Tiger Woods, der erfolgreichste Spieler der Golf-Geschichte, beim Masters in Augusta sein Comeback feiern?

"Ich werde heute nach Augusta aufbrechen, um meine Vorbereitungen und das Training fortzusetzen. Es wird kurz vor Turnierstart eine Entscheidung geben, ob ich antrete", schrieb Woods am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf seinem Twitter-Account. Anders als sonst bei Events der PGA-Tour kann Woods in Augusta bis zu seinem ersten Abschlag am Donnerstag entscheiden, ob er antritt. Für den heutigen Dienstag ist von den Veranstaltern eine Pressekonferenz mit dem Superstar angesetzt.