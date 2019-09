Comeback: Anna Veith fährt wieder Ski

Sieben Monate hat es gedauert, doch nun ist Anna Veith am Stilfser Joch wieder auf Schnee zurückgekehrt. Die 30-Jährige zog nach ihrem Kreuzbandriss zwei Tage lang Schwünge in den Gletscherschnee und bilanzierte zufrieden: „Es hat sich richtig gut angefühlt. Es ist eine große Freude, dass ich ich wieder das machen kann, wofür ich so hart gearbeitet habe“, sagte die Olympiasiegerin.