Cobo verteidigt Führung bei Vuelta

Auf der längsten Etappe der diesjährigen Vuelta fuhren die Favoriten geschlossen in den Schlussanstieg auf den Pena Cabarga. Die letzten 1,8 Kilometer hatten es mit Rampen von bis zu 16,67 Prozent in sich. Dabei lieferten sich Cobo und Froome ein packendes Duell, in dem die Führung mehrfach wechselte. Am Ende hatte Froome mehr Kraftreserven.



Platz drei auf der 17. Etappe holte der Niederländer Bauke Mollema, der 21 Sekunden nach dem Sieger den Zielstrich überquerte. Der Österreicher Thomas Rohregger kam mit 2:35 Minuten Rückstand als Tages-34. ins Ziel.



Der 18. Tagesabschnitt führt die Fahrer am Donnerstag von Solares nach Noja über 174,6 Kilometer.