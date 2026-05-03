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Tischtennis-Sensation: China kassiert historische WM-Niederlage

Die Chinesen mussten sich erstmals seit 26 Jahren in einem WM-Gruppenspiel geschlagen geben. Das war zuletzt 2000 der Fall.
03.05.2026, 08:34

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Ein Tischtennisspieler in rotem Trikot scheint nachdenklich, den Blick gesenkt.

Chinas Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat zum ersten Mal seit 26 Jahren wieder ein WM-Spiel verloren. Nach zehn Titelgewinnen in Serie unterlag die Tischtennis-Weltmacht bei der Team-WM in London in ihrem zweiten Gruppenspiel mit 1:3 gegen Südkorea. Zuletzt hatten die Chinesen auf diesem Niveau eine Niederlage im WM-Finale 2000 gegen Schweden in Kuala Lumpur kassiert.

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Dass die große chinesische Dominanz zumindest bei den Männern vorbei ist, hatte sich aber bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet. Mit Ma Long und Fan Zhendong beendeten die Einzel-Weltmeister und -Olympiasieger von 2015 bis 2024 ihre Nationalteamkarrieren. Neben dem aktuellen Weltmeister Wang Chuqin gibt es nur noch einen weiteren Spieler aus China in den Top 10 der Weltrangliste.

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