Tischtennis-Sensation: China kassiert historische WM-Niederlage

Chinas Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat zum ersten Mal seit 26 Jahren wieder ein WM-Spiel verloren. Nach zehn Titelgewinnen in Serie unterlag die Tischtennis-Weltmacht bei der Team-WM in London in ihrem zweiten Gruppenspiel mit 1:3 gegen Südkorea. Zuletzt hatten die Chinesen auf diesem Niveau eine Niederlage im WM-Finale 2000 gegen Schweden in Kuala Lumpur kassiert.

Dass die große chinesische Dominanz zumindest bei den Männern vorbei ist, hatte sich aber bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet. Mit Ma Long und Fan Zhendong beendeten die Einzel-Weltmeister und -Olympiasieger von 2015 bis 2024 ihre Nationalteamkarrieren. Neben dem aktuellen Weltmeister Wang Chuqin gibt es nur noch einen weiteren Spieler aus China in den Top 10 der Weltrangliste.