Cheerleader mit Mundschutz & Plastikfans: Baseballstart in Korea

Am Freitag soll in Südkorea auch die Fußballsaison losgehen - ebenfalls vor leeren Rängen. Die Regierung hatte zuletzt die wegen des Covid-19-Ausbruchs verhängten Kontaktbeschränkungen für Kirchen, Unterhaltungseinrichtungen und Sportveranstaltungen gelockert. Die Schulen sollen in der nächsten Woche wieder geöffnet werden.

Südkorea hatte den Ausbruch in den vergangenen Wochen weitgehend in den Griff bekommen. Am Dienstag teilten die Gesundheitsbehörden mit, dass am Vortag nur noch drei neue Infektionsfälle erfasst worden seien. Dabei habe es sich um importierte Fälle gehandelt. Es wurde erneut keine lokal übertragene Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl stieg auf 10 804.