CL-Auftakt: Klopp will mehr Sonnenschein, Barca hofft auf Messi

Die Sonne scheint auch in Barcelona, allerdings vor allem sinngemäß: Lionel Messi trainiert nach seiner Anfang August erlittenen Wadenverletzung seit Sonntag wieder mit der Mannschaft. Ein Spiel hat er in dieser Saison noch nicht bestritten. Die katalanische Zeitung Sport sprach von „guten Nachrichten“, da der 32-Jährige wieder „ganz normal“ mitspielen könne. Ob er beim heutigen Auftaktspiel in Dortmund dabei ist, wird man sehen. „Ich würde mich persönlich freuen, wenn er spielen würde. Er ist einfach der beste Spieler der Welt. Für ist aber wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren und nicht auf Messi“, sagte Dortmunds Kapitän Marco Reus.

Ein Fragezeichen steht auch hinter der Teilnahme von Torjäger Luis Suárez, der sich mit Kniebeschwerden plagt. Dortmunds Trainer Lucien Favre spricht den Katalanen vor der Begegnung seine Bewunderung aus: „Wir freuen uns total, gegen Barcelona zu spielen. Ich habe 1991 dort hospitiert. Das hat mich inspiriert“, erzählt der Schweizer.

Erst am Mittwoch spielen die Bayern. Ohne den verletzten Alaba trifft man auf Roter Stern Belgrad.