Champions League: Alte Bekannte warten auf Salzburg in Tel Aviv

Für Salzburg steht am Dienstag das bisher wichtigste Spiel in dieser noch so kurzen Saison auf dem Programm. Österreichs Serienmeister trifft im Hinspiel des Champions-League-Play-offs während des israelischen Lockdowns auf Maccabi Tel Aviv (21 Uhr, Liveticker auf kurier.at). Sieben Spieler des Gegners waren am Montag offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Die Salzburg-Spezialisten Eyal Golasa und Itay Shechter sind nicht darunter. Beide wissen, wie es sich anfühlt, wenn man Österreichs Serienmeister im Play-off der Champions League ausschaltet – auch wenn das schon eine fußballerische Ewigkeit her ist.