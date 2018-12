Pilhatsch holt erste österreichische Schwimm-WM-Medaille seit 8 Jahren

Die Steirerin Caroline Pilhatsch hat am Samstag in Hangzhou für die erste österreichische Schwimm-WM-Medaille seit acht Jahren gesorgt. Die 19-Jährige holte bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften über 50 m Rücken Silber, in 25,99 Sekunden verbesserte sie ihren am Vortag verbesserten österreichischen Rekord um weitere 22/100 bzw. über den gesamten Bewerb um 73/100.

Gold ging in 25,88 an die US-Amerikanerin Olivia Smoliga, Bronze in 26,04 Sekunden an die Australierin Holly Barratt. Die zuvor letzten rot-weiß-roten WM-Podestplätze hatte 2010 auf der Kurzbahn in Doha Markus Rogan mit Silber über 200 m Lagen und Bronze über 200 m Rücken geholt. Im Damen-Bereich hatte davor zuletzt Mirna Jukic 2009 mit Langbahn-Bronze über 200 m Brust zugeschlagen.