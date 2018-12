Damen-Kraulstaffel fixiert 2. OSV-Finalteilnahme bei Schwimm-WM

Fauxpas

Weniger gut erging es der rot-weiß-roten Herren-Staffel über 4 x 50 m Lagen. Nach den Einsätzen von Heiko Gigler (Rücken), Christopher Rothbauer (Brust) und Sascha Subarsky (Delfin) lag das Quartett unter 14 Mannschaften auf Rang zwölf, Krauler Bernhard Reitshammer sprang dann aber 9/100 Sekunden vor dem Anschlag Subarskys ab. Erlaubt sind innerhalb der Toleranzgrenze maximal 3/100, daher wurden die Österreicher disqualifiziert.

In den OSV-Einzel-Einsätzen erreichte Patrick Staber über 400 m Lagen Rang 18, verpasste aber in 4:11,05 Min. sowohl seine Bestzeit um 1,03 Sek. als auch die von ihm angestrebten Top Zwölf. Über 50 m Brust schwamm Reitshammer in 26,85 Sek. um 28/100 am Semifinale vorbei, Rothbauer schlug nach 27,04 Sek. an. Das OSV-Duo belegte die Ränge 24 und 28. Alexander Trampitsch wurde über 100 m Kraul in 48,24 Sek. 38. Rang 23 gab es in 2:14,92 Min. für Hufnagl über 200 m Lagen.