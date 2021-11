Wie Österreichs bester Spieler das Duell um die Schach-WM sieht

Doch Nepomnjaschtschi hat seinen Zugang zum Sport geändert. Körperlich hat er an sich gearbeitet. Angeblich hat er in den vergangenen Monaten zehn Kilogramm abgenommen, in München hat er sich einer sportärztlichen Untersuchung unterzogen und sich vom Athletikcoach von Bayern München beraten lassen. Und er hat ein großes Team um sich geschart, schätzungsweise eine Million Euro hat ihn die Vorbereitung auf die WM gekostet. Er wird am Freitag das erste Spiel mit Weiß beginnen.

Der Druck lastet jedenfalls auf Carlsen, dem „Mozart des Schachs“. Ragger: „Er weiß, wie es geht. Er hat ein halbes Jahr Vorbereitung in dieses Turnier gesteckt und natürlich hat auch er ein großes Team um sich.“

Wegen Covid-19 findet das Match mit einem Jahr Verspätung statt. Gespielt wird bei der Expo in Dubai um zwei Millionen Euro - das höchste Preisgeld seit 1993.