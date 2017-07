Zehn Rapidler verspielen Sieg gegen Mattersburg

Bei Temperaturen wie in der Sauna bekamen 17.800 Zuschauer im Allianz Stadion einen heißen Kampf zu sehen. Am Ende gab es für die Rapid-Fans doch noch eine kalte Dusche: Mattersburg holte nach 70 Minuten in Überzahl noch ein 0:2 auf – und zum Start der 25. und letzten Saison mit Zehnerliga einen Punkt bei Rapid.

Trainer Goran Djuricin hatte mit seiner Startelf überrascht. Während Szanto wegen Leistenschmerzen fehlte, saß Schaub auf der Bank. Neben Rekordspieler Steffen Hofmann, der von den Fans mit einer eigenen Fahne gefeiert wurde, lief ein Spätstarter ohne Profi-Erfahrung ein: Eren Keles, 23, wurde links vorne zum unerwarteten Traustason-Ersatz. In der Verteidigung setzte sich Sonnleitner wieder einmal durch. Denn Max Hofmann hatte von seinen körperlichen Beschwerden erst nach dem wackeligen Auftritt im Cup gegen Schwaz erzählt.

Mattersburg lief erstmals mit Lukas Rath als Kapitän ein – weil der Eigenbauspieler wegen der Malic-Verletzung der Längstdienende bei der zweitbesten Frühjahrsmannschaft ist. Die Gäste waren anfangs giftiger und pressten früh, Rapid schwächelte. Es dauerte 20 Minuten bis zur ersten schönen Kombination, Kuster hielt den Schuss von Murg.

Doppelter Aufreger

Dann wurde es dramatisch. Nach einem harten Foul von Novak ließ sich Joelinton zu einem leichten Stoß mit den Füßen in den Rücken des Mattersburgers hinreißen. Referee Hameter wertete eine Tätlichkeit, obwohl die dafür laut Regelbuch notwendige übermäßige Härte kaum gegeben war: Rot für den Brasilianer, Novak blieb ungestraft. Den Freistoß für Rapid gab es natürlich trotzdem.

Mit rechts schoss Stephan Auer in die Mauer, mit links (und gütiger Mithilfe von Kuster) wurde der Abpraller vom starken Dauerläufer versenkt. Andy Marek durfte in seiner 25. Saison als Stadionsprecher nach 25 Minuten das erste Tor der Saison verkünden.

Während Mattersburg in Überzahl gar nichts einfiel, nutzte Djuricin die Trinkpause nach 29 Minuten zu einer Anpassung: Hofmann rutschte nach rechts, Murg in einem 4-4-1 in die Spitze. Keles und Schwab hatten das 2:0 auf dem Fuß.

Gerald Baumgartner brachte mit Prevljak und Pink früh die Stürmer Nr. 2 und 3. Bis auf einen guten Freistoß von Gruber (53.) fehlte es aber an Gefahr.

Rapid machte es mit einer Eckball-Variante besser: Nach einer Rücklage auf Schrammel setzte sich Max Wöber gegen Rath und Pink durch. Mit Wucht und Köpfchen fiel das 2:0 (57.).

Smail Prevljak machte es wieder spannend. An der Grenze zum Abseits traf der Joker zum 2:1 (74.).

Mit Bürger als viertem Stürmer wirkte sich die Überzahl doch noch aus. Einen Fallrückzieher konnte Strebinger noch abwehren, bei der anschließenden Ecke stand aber Stefan Maierhofer richtig. Aus vier Metern traf der Ex-Rapidler zum etwas glücklichen 2:2 (79.).