Vienna: Insolvenz führt zu Zwangsabstieg

Am Samstag wird das Frühjahr in der Regionalliga Ost für die Vienna angepfiffen – ausgerechnet mit einem Gastspiel bei Tabellenführer Ritzing. Heute Nachmittag legt die Vereinsführung der Mannschaft die aktuelle Situation dar. Denn am Freitag stellt die Vienna den Antrag auf Insolvenz. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, so auch auf der Hohen Warte.

Laut Geschäftsführer Gerhard Krisch möchte man die wirtschaftlichen Hausaufgaben machen und mit dem ÖFB Gespräche führen. Sollte die Insolvenz angenommen werden, so sieht das Regulativ einen Zwangsabstieg mit der kommenden Saison ab. Dieses Statut wurde nach der Insolvenz von Ritzing im Sommer 2016 geändert. "Wir wollen nach dem Sanierungsverfahren vernünftig beginnen."

Turbulenzen

Die Frühjahrssaison in der Regionalliga soll zu Ende gespielt werden, auch wenn danach der Abstieg droht. Trainer Hans Kleer motiviert seine Spieler: "Meister werden und dennoch absteigen. Das gelingt nicht vielen Vereinen", meint er mit einem Augenzwinkern. Die Vorbereitung war jedenfalls nicht optimal für den Coach, der im Sommer mit ganz anderen, viel höheren Zielen auf der Hohen Warte angetreten ist.

"Natürlich ist das für die Spieler eine mentale Belastung. Aber nach einem Gespräch haben alle gesagt, dass sie das bis zum Sommer durchziehen wollen. Wir werden unser Bestes geben." Im Zuge des Insolvenzverfahren möchten die Verantwortlichen vor allem den Vertrag mit Care Energy kündigen, wonach 75 Prozent von neuerlichen Einnahmen nach Hamburg fließen würden. Krisch: "Diesen Rucksack wollen wir loswerden und danach für Klarheit sorgen."