Trainersuche: Die Austria traf sich mit Letsch

Die Austria hat wenig Zeit zu verlieren. Will man in den noch ausstehenden zwölf Runden doch noch den angestrebten Europa-League-Platz erreichen, braucht man rasch einen neuen Trainer. KURIER-Informationen hat man sich deshalb bereits am Sonntag mit Thomas Letsch getroffen.

Sportdirektor Franz Wohlfahrt und AG-Vorstand Markus Kraetschmer sind demnach in Richtung Westen gefahren. Letsch, der im Spätherbst auch einer der heißesten Kandidaten auf die Foda-Nachfolge bei Sturm war, wohnt in Salzburg.

Der 49-jährige Deutsche, der im Jänner auch bei der ÖFB-Trainerfortbildung in der Südstadt referiert hat, ist allerdings nicht auf Knopfdruck zu haben. Der ehemalige Liefering-Trainer, der in Salzburg 2015 auch die Profis interimistisch für zwei Spiele betreut hat, steht bei Erzgebirge Aue noch 2020 unter Vertrag. Dies bestätigte der Klub Montagvormittag auf KURIER-Nachfrage.

Beim deutschen Zweitligisten war Letsch im Sommer 2017 die Nachfolge vom jetzigen Schalke-Trainer Domenico Tedesco angetreten, wurde allerdings nach bereits drei Spielen wieder beurlaubt.