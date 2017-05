Trainer Toni Polster verliert mit Wiener Viktoria 0:24

Ein Ergebnis mit schlechter Optik gab es am Sonntagvormittag in der Wiener Stadtliga. Der SV Wienerberger (10.) fertigte Wiener Viktoria (9.) im Duell zweier Tabellennachbarn mit 24:0 (14:0) ab. Ein Debakel für Viktoria-Trainer Toni Polster? Mitnichten.

Der einstige Goleador sah sich aufgrund schlechter Terminplanung dazu gezwungen, seine Mannschaft im Meisterschaftsspiel zu schonen und eine Truppe aus Reserve- und U-18-Spielern aufs Feld zu schicken.

Grund ist das Finale des Wiener Toto-Cups am kommenden Dienstag. Da trifft die Wiener Viktoria im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf ASK Elektra (19.30 Uhr). Das Endspiel ist für die Amateurklubs von großer Bedeutung, denn der Sieger des Bewerbs erhält einen Startplatz in der 1. Runde des ÖFB-Cups. Dort wiederum winken den kleinen Klubs bei einer glücklichen Auslosung Zusatzeinnahmen.

Sturer Heimverein

Finalgegner ASK Elektra bestritt sein Meisterschaftsspiel bereits am Freitag, hätte dadurch im Endspiel am Dienstag einen klaren Vorteil. Stellt sich die Frage, warum das Spiel zwischen Wienerberg und Wr. Viktoria nicht ebenso auf Freitag vorverlegt wurde?

"Darum haben wir Wienerberg gebeten. Der Gegner hat aber leider auf sein Heimrecht und den Sonntagstermin bestanden", erklärt Wiener-Viktoria-Obmann Roman Zeisel. "Aufgrund der fehlenden Regenerationszeit wäre für unsere Spieler eine erhöhte Verletzungsgefahr entstanden, das kann ich nicht verantworten", sagt der Klubchef.

Bleibt am Ende nur die schlechte Optik für den Wiener Fußball und das Glück, dass die siegreichen Wienerberger nicht in den Kampf um den Titel oder Klassenerhalt involviert sind.