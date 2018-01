Nations League: ÖFB-Team gegen Bosnien, Nordirland

Die Gegner des österreichischen Fußball-Nationalteams in der Nations League sind bekannt. Im Rahmen der Gruppe 3 der Liga B trifft die Truppe von Teamchef Franco Foda auf Bosnien-Herzegowina und Nordirland. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Lausanne.

Die Nations League startet Anfang September und läuft bis November 2018. Die Dreier-Gruppe wird in Hin- und Rückspiel ausgespielt. Die Spieltermine werden am Nachmittag bekanntgegeben.

"Es hätte schlimmer kommen können. Aber wir werden die Gegner nicht unterschätzen", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner nach der Auslosung. Österreich wurde in Liga B aus dem ersten Topf gezogen. Als mögliche Gegner hätten auch die WM-Starter Dänemark und Schweden oder Duelle mit Irland, die Ukraine oder die Türkei gewunken. Mit Bosnien und Nordirland warten aber angenehmere Kontrahenten - auch wenn die direkte Bilanz jeweils nicht die beste ist.

Unterschiedliche Gegner

Die Gegner stufte Foda als "interessant", aber "unterschiedlich" ein: "Nordirland praktiziert sehr schnellen, robusten Fußball. Bosnien legt mehr Wert auf das Spielerische." Der 51-Jährige erinnerte auch an Österreichs Bilanzen gegen die Gegner. Gegen Nordirland hat das Nationalteam in neun Aufeinandertreffen eine negative (2 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen), gegen Bosnien in drei Spielen bei einem Sieg und zwei Unentschieden eine knapp positive. "Da gibt es etwas gut zu machen", meinte Foda.

Ähnlich sieht es auch ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger: "Bosnien-Herzegowina ist eine spielstarke, technisch sehr ausgereifte Mannschaft, Nordirland agiert kompromisslos, ist physisch ungemein präsent - damit warten vier spannende und absolut interessante Partien auf uns. Für mich ist das Niveau ziemlich ausgeglichen, der Gruppensieg muss trotzdem unser Ziel sein. Bis es soweit ist, haben wir aber noch einiges zu tun."

Die aus Topf zwei gezogenen Bosnier qualifizierten sich für die WM 2014 in Brasilien, verpassten danach aber sowohl die EM 2016, als auch das kommende WM-Turnier in Russland. Hinter Belgien und Griechenland wurden die Balkan-Kicker nur Gruppendritter. Star der mit zahlreichen Legionären gespickten Mannschaft ist Stürmer Edin Dzeko von der AS Roma, Teamchef ist seit kurzem der Kroate Robert Prosinecki (49).

Stellt Bosnien eine spielerisch starke Elf, setzt Nordirland eher - erfolgreich - auf Kampfkraft. Die ohne großen Star auskommenden Briten schafften es bei der EM 2016 bis ins Achtelfinale, die Reise nach Russland vergaben sie erst im WM-Play-off gegen die Schweiz. In der Quali-Gruppe hatte Nordirland Platz zwei hinter Weltmeister Deutschland belegt. In zehn Spielen holte das Team von Trainer Michael O'Neill sechs Siege.

Deutschland gegen Frankreich und Niederlande

In der Liga A findet man einige attraktive Gruppen vor. So trifft der amtierende Weltmeister Deutschland im Rahmen der Gruppe 1 auf Frankreich und die Niederlande. Europameister Portugal bekommt es im Pool 3 mit Italien und Polen zu tun. In der Gruppe 4 steckt einige Brisanz, dort kommt es zu Treffen zwischen Spanien, England und Kroatien.