Bundesliga-Aufsteiger St. Pölten hat Konsequenzen aus der peinlichen Schlägerei im Testspiel gegen Mannsdorf gezogen. Die beiden Streithähne Alhassane Keita und Daniel Segovia verlassen den Verein. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch auf seiner Homepage mit.

Der Vertrag mit Keita wurde bereits aufgelöst. Der 24-jährige aus Guinea hat St. Pölten schon verlassen. Segovia, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, wird dem SKN freiwillig vorzeitig den Rücken kehren.

"Es ist schade, dass seine (Anm.: Segovias) Ära in St. Pölten so endet", ist es auch SKN-Generalmanager Andreas Blumauer durchaus schwer gefallen, diesen Schritt zu machen: "Dani hat enorm viel für diesen Verein geleistet und war maßgeblich daran beteiligt, dass wir den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. 71 Tore in 146 Spielen sind der beste Beweis dafür. Aber diesen Vorfall mussten wir auch mit ihm intensiv besprechen".

Nicht nur der durch den Vorfall im Testmatch entstandene "tiefe Riss zwischen dem Spanier und auch dem Team und dem Klub" sei für die Trennung ausschlaggebend gewesen. Die sportliche Leitung des Klubs soll nicht mehr langfristig mit Stürmer geplant haben. Dieser verabschiedete sich mit herzlichen Worten. "Ich bin von ganzen Herzen ein St. Pöltner Wolf und werde es auch immer bleiben, aber nach dem, was da am Samstag passiert ist, kann ich einfach nicht mehr hier spielen. Leider wurden da Grenzen überschritten. Und in mir ist etwas zerbrochen – leider," heißt es in Segovias Statement auf der Homepage.