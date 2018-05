Nach Abbruch: WAC gegen Austria wird am Dienstag wiederholt

Im Lavanttal blitze und donnerte es am Samstag, im Tor der Austria schlug es gegen Wolfsberg zwei Mal ein, ehe das Wetter zur Pause für einen Abbruch sorgte. An ein vernünftiges Weiterspielen war nicht zu denken.

Die Partie zwischen dem Wolfsberger AC und der Wiener Austria wird nun am kommenden Dienstag (19.00 Uhr) neu ausgetragen. Das gab die Fußball-Bundesliga am Sonntag bekannt. Das Match der 34. Runde in Wolfsberg war zur Pause beim Stand von 2:0 für die Kärntner wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen worden.