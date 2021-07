EL: Salzburg nützt ersten Matchball und steigt auf

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Es war eine starke Leistung meiner Mannschaft, auf die ich sehr stolz bin. Sie hat von Beginn an gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen und in die nächste Runde aufsteigen möchte. Es geht nicht um mich, es ist ein toller Erfolg des gesamten Vereins und der Mannschaft. Wir haben ein Ziel erreicht. Es warten jetzt wichtige Meisterschaftsspiele auf uns, da heißt es konzentriert und dran zu bleiben. Wir haben in den letzten beiden Spielen sehr viel richtig gemacht, aber wir wollen und müssen uns weiterentwickeln, denn im Sechzehntelfinale warten starke Gegner auf uns. Da müssen wir mit Sicherheit noch etwas draufpacken."

Pedro Martins (Guimaraes-Trainer): "Wir waren in den ersten 25 Minuten gut im Spiel, meine Mannschaft hat aber taktisch nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Sie war zu wenig aggressiv und zu wenig bissig gegen einen Gegner, der mit hoher Geschwindigkeit kommt und über sehr viel Qualität verfügt. Wir hatten mit dem Lattenkopfball nur eine Möglichkeit, die Partie zu drehen. Mit dem 2:0 war das Spiel entschieden. Jetzt hoffe ich auf Salzburg in Marseille. Sie haben die Klasse, dort zu bestehen."