Vor einer Woche ließ Wolfsbergs Jacobo aufhorchen: Er werde den Verein verlassen, sollte Heimo Pfeifenberger beim Verein bleiben. Vor wenigen Tagen wurde der Vertrag des Trainers verlängert. Und am Samstag in Ried? Da durfte der Spanier sogar von Anfang an spielen.

Die Rieder hatten personell weniger Auswahl. Reifeltshammer fehlte gesperrt, Ziegl fiel nach einer Viertelstunde verletzt aus. Und dennoch jubelten die Innviertler früh. Die Führung entstand aus einem Einwurf, der schließlich bei Ademi landete. Der Mittelstürmer ließ Hüttenbrenner aussteigen und traf zum 1:0 (29.).

30. Runde:

Die Antwort der Kärntner war ein Gewaltschuss von Standfest mit 111 km/h an die Latte (43.). Nach Seitenwechsel dominierten die Rieder. Ademi vergab eine Großchance (60.), bei den Gästen wurde Hüttenbrenner mit zwei Gelben Karten innerhalb von 30 Sekunden ausgeschlossen (72.).

Und dann gab es auch noch einen Elfer für Ried, den Özdemir verschoss (76). Dafür traf der Innenverteidiger ins eigene Tor, und das unter kräftiger Hilfe seines Torhüters – der Ausgleich (88.), um den Ried minutenlang gebettelt hatte.

Tabelle: