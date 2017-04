Jochen Fallmann (St.-Pölten-Trainer): "In den ersten Minuten war Salzburg die griffigere Mannschaft, in der zweiten Hälfte waren wir klar besser und hatten einige Chancen auf den Ausgleich. Wir haben uns nach dem 0:2 nicht rausbringen lassen. Leider hat es dann nicht gereicht, aber ich muss meiner Mannschaft gratulieren, denn ich glaube, Salzburg hatte heuer in der Liga gegen kein Team so große Probleme wie gegen uns der zweiten Hälfte. Der Abstiegskampf wird wohl bis zum Schluss ausgetragen. Bis auf Salzburg kann in der Liga jeder gegen jeden gewinnen. Es wird bis zum Schluss spannend bleiben."

Oscar Garcia (Salzburg-Trainer): "Wir haben in den ersten 30 Minuten auf hohem Niveau gespielt, haben es aber nicht geschafft, mit Ruhe weiterzuspielen. St. Pölten war in der zweiten Hälfte besser - Gratulation. Wenn der SKN so spielt wie heute, wird er nicht absteigen. Ich bin froh über die drei Punkte in einem Stadion, in dem es nicht leicht ist, zu gewinnen." Ist der Meisterkampf schon entschieden? "Wir bleiben dabei: Wir denken von Spiel zu Spiel, und jetzt konzentrieren wir uns auf den Cup."