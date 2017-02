Selbst Salzburg-Trainer Oscar Garcia hatte erst am Freitag vom Angebot für Jonatan Soriano erfahren. Dann ging der Transfer des Red-Bull-Kapitäns zu Beijing Guoan zügig über die Bühne. In der Nacht auf Montag unterzeichnete der 31-Jährige laut Red Bull Salzburg beim chinesischen Erstligisten einen Zwei-Jahres-Vertrag. Laut spanischen Quellen soll dieser auch noch eine Option auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr enthalten.

Auch die Ablöse kann sich sehen lassen. Kolportiert werden zehn bis 15 Millionen, offiziell ist diese - wie bei Transfers üblich - nicht publiziert worden. Laut KURIER-Information kommt diese eher der erstgenannten Summe nahe. Ein gutes Geschäft ist der Transfer für Salzburg so und so. Im Jänner 2012 war Soriano um gerade einmal kolportierte 500.000 Euro vom FC Barcelona verpflichtet worden.

Der 31-jährige Spanier kam für Salzburg auf 202 Pflichtspiele (144 Bundesliga, 37 Europacup, 21 Cup), in denen er 172 Treffer (120/27/25) erzielen konnte. Neben je vier Meistertiteln und Cupsiegen mit den Salzburgern holte Soriano auch dreimal den Titel als bester Bundesliga-Torschütze, zwei Cuptorjäger-Trophäen und wurde einmal bester Torschütze der UEFA Europa League.

„Jonny hat uns kürzlich um Erlaubnis zu Vertragsverhandlungen mit dem chinesischen Erstligisten gebeten. Aufgrund seiner klar geäußerten Wechselabsicht sowie der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen dieses Transfers haben wir letztlich seinem Wunsch entsprochen und dem Wechsel zugestimmt", meint Salzburgs Sportchef Christoph Freund.

FC Red Bull Salzbury has reached agreement with us for Jonathan Soriano's transfer. Welcome to Beijing Jonathan! pic.twitter.com/ZGEYWG1YBp