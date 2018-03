Frauenfußball: Zwischen Hype und Ernüchterung

Die größte Herausforderung des österreichischen Frauenfußballs liegt aber bei den Kleinsten. Es gibt verschiedene Projekte. Vor allem die UNIQA-Mädchenfußballliga, die erstmals 2008/2009 ausgetragen wurde, war ein großer Schritt vorwärts. Hochstöger: „Allerdings ist es Thema in den Expertengremien, wie man die Mädchen vom Schulfußball dann zu den Vereinen bekommt. Ideen sind da. Die werden in einem Programm niedergeschrieben. Ausschlaggebend ist die Umsetzung. Man muss sich präzise ansehen, was man über welchen Weg machen kann.“

Sogar im Ballungsraum Wien ist nicht alles eitel Wonne. Auch KSC/FCB Donaustadt hat im Winter den Spielbetrieb eingestellt – in der Wiener Liga, immerhin die dritthöchste Spielklasse in Österreich. Elf Jahre gab es im Norden Wiens, am Bruno-Pezzey-Weg, Frauenfußball, in den besten Zeiten mit A-, B- und drei Nachwuchsteams.

„Ich habe 15 Spielerinnen verloren“, erklärt Sektionsleiter Dieter Lhotka. Aber nicht nur aus privaten Gründen oder wegen Verletzungen. „Gewisse große Vereine in Wien werben aggressiv ab“, klagt Lhotka. Auch im Nachwuchsbereich. „Ein Talent von uns hat sich im Ballsportgymnasium beworben, ihr wurde aber nahegelegt, dass sie dafür zu einem anderen Klub wechseln soll.“

In Teilen Österreichs gibt es aber gar nicht so viele Fußballerinnen, dass man sie abwerben könnte. Und hier kommt wieder Goberling ins Spiel. Im Burgenland gibt es nur noch sechs Vereine und keine Landesliga. Bis letzten Sommer war das kein großes Problem, jetzt will man nicht mehr der einzige Landesverband ohne Landesliga sein. Südburgenland 1 und 1b spielen in der Bundesliga, die restlichen vier im Wiener (Neusiedl, Mönchhof) und im niederösterreichischen (Bad Sauerbrunn, St. Margarethen) Verband. Dennoch ist BFV-Sportkoordinator Johann Füzi guter Dinge, dass es schon ab diesem Sommer eine Landesliga mit sechs Klubs geben wird.

So mancher Verein aber ist skeptisch, zu groß wäre das Leistungsgefälle. Und Zwang von Seiten des Verbands sei nicht hilfreich. Neusiedls Frauen-Chef Michael Feucht: „Wir könnten uns vorstellen, mit einer B-Mannschaft zu helfen, um Klubs in einer Hobbyliga für die Landesliga aufzubauen. Wir wollen eine Landesliga, aber der Sommer ist noch zu früh.“ Das sieht Füzi nicht so: „Wir wollen Mädchen-Stützpunkte einrichten. Und für die brauchen wir eine burgenländische Liga als Anreiz.“ Entschieden wird im April.