Die violette Arena nimmt schon Formen an

Es ist freilich noch Zeit bis zum Sommer 2018. Dann, wenn die neue Austria-Arena fertig gestellt ist und 17.500 Fans Platz bieten wird. Dann, wenn für die violetten Anhänger der Fußballplatz-Besuch zu einem echten Erlebnis auch abseits des Rasens wird.

Foto: /Austria Foto: /Austria Der Umbau der Arena geht jedenfalls zügig voran und ist laut Austria absolut im Plansoll. Vor kurzem wurde mit dem zweiten Rang auf der West-Tribüne begonnen. Auf der Südtribüne wird der VIP- und Medienbereich komplett umgebaut. Unterdessen, einen Tormann-Ausschuss entfernt, nimmt auch die U-Bahn-Station "Altes Landgut" am Verteilerkreis Gestalt an. Die Verlängerung der U1 in Richtung Oberlaa wird aber vor dem Sommer 2018 abgeschlossen sein. Künftig wird somit die Anreise zu Austria-Heimspielen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schneller und bequemer erfolgen.