Die Neuzugänge trumpften beim Rapid-Pflichtsieg auf

Als Rapid das letzte und auch einzige Mal in Kufstein vorspielte, waren vermutlich noch nicht einmal die meisten Eltern der heutigen Rapid-Spieler auf der Welt. 1963 hatte sich der Rekordmeister gegen die Tiroler mit 2:1 ins Cup-Viertelfinale geplagt, wie der Regionalligaverein stolz in seiner Stadionzeitung vermeldete.

55 Jahre später hatte Rapid im Grenzlandstadion vergleichsweise leichtes Spiel. Ein frühes Tor nach fünf Minuten durch den rumänischen Flügelspieler Andrei Ivan ebnete rasch den Weg Richtung Aufstieg, der Rest war für die Hütteldorfer gegen die biederen Kufsteiner dann nur mehr Formsache und professionelle Pflichterfüllung - 5:0.

Dabei konnten sich vor allem die neuen Rapidler in Szene setzen. Goran Djuricin hatte neben Andrei Ivan mit Mateo Barac, Manuel Martic, Marvin Potzmann, Christoph Knasmüllner und Deni Alar noch fünf weitere Neuzugänge in die Startelf gestellt. Und dass sich das Sextett bereits gut in die Mannschaft integriert hat, zeigte sich unter anderem daran, dass bei jedem Treffer ein Neo-Grünweißer seine Beine im Spiel hatte.

Zum 2:0 durch Veton Berisha (19.) lieferte Rückkehrer Alar die Vorarbeit, das 3:0 (34.) und 4:0 (58.) erzielte dann der frühere Sturm-Goalgetter selbst, beim 5:0 legte Alar dann Ivan den Ball auf (62.). Dazu durfte auch Knasmüllner zwei Assists für sich verbuchen.

Auch wenn Rapid in Kufstein eine Verlängerung und Überstunden erspart blieb, so blieb die Mannschaft trotzdem für eine weitere Nacht in Tirol und kehrt erst heute nach dem Vormittagstraining nach Wien zurück. Der Pflicht in der ersten Cup-Runde folgt dann am Sonntag die emotionale Kür mit dem Abschiedsspiel für Steffen Hofmann. (19.30 Uhr, live ORF Sport+), zu dem Rapid 25.000 Fans erwartet.