Die Austria will wieder nach Europa

Es geht wieder los, am Freitag testet die Austria erstmals, in Steinbrunn gegen Horn. Höchstwahrscheinlich begibt sie sich dann doch ins Trainingslager nach Belek in die Türkei, wo man sich bei besten Wetterbedingungen den Feinschliff für das Frühjahr holen wird. Das Trainerteam rund um Chefcoach Thorsten Fink hat in der Winterpause unterdessen die Herbstsaison analysiert und Positives heraus gefiltert: „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir uns schon in vielen Aspekten verbessert, haben etwa auch deutlich öfter zu Null gespielt. Klar ist aber auch, dass wir im Herbst zu viele Gegentore bekommen haben.“

Ein Punkt, an dem man jedenfalls noch arbeiten müsse, sei, bei Rückstand mehr Ruhe zu bewahren und nicht gleich alles nach vorne zu werfen. Insgesamt nimmt das Team aber das Positive aus dem Herbst mit - die Qualifikation für die UEFA Europa League und die gute Ausgangssituation in der Bundesliga, die man sich erarbeiten konnte. „Natürlich hätten wir auch den Aufstieg schaffen können, aber wir müssen in die Zukunft schauen. Wir wollen wieder nach Europa“, erklärt Fink.



Dazu muss man in der Liga gleich mit dem Wiener Derby zum Auftakt in Schwung kommen. „Wir liegen zehn Punkte vor Rapid. Klar ist, dass wir auch am Ende der Saison vor ihnen stehen wollen. Vielleicht können wir auch ganz vorne angreifen und kommen in die Position, im vorletzten Spiel daheim gegen Red Bull Salzburg noch eine Chance auf den Titel zu haben. Wir können uns jetzt voll auf Meisterschaft und Cup konzentrieren.“