Austria: Stryger Larsen vor Abschied - kommt Klein?

Der Wiener Austria droht auch vor dem zweiten Match gegen Osijek im Europa-League-Play-off der Abgang einer Stammkraft. Kurz vor dem Hinspiel in Kroatien verabschiedete sich Petar Filipovic von der Mannschaft und flog Richtung Türkei, um seinen Wechsel zu Konyaspor zu finalisieren. Zwei Tage vor dem Rückspiel in St. Pölten dasselbe Spielchen, diesmal mit Jens Stryger Larsen in der Hauptrolle.

Der Däne wird aller Voraussicht nach in Kürze die Austria verlassen und einen Vertrag beim Serie-A-Klub Udinese unterschreiben. Laut dem italienischen Blatt Tuttomercato sind die Verhandlungen des Rechtsverteidigers mit dem letztjährigen Tabellen-13. im italienischen Oberhaus weit fortgeschritten.

Beerben könnte Stryger Larsen ein alter Bekannter. Nach Informationen des Portals Laola1 könnte der 45-fache ÖFB-Teamspieler Florian Klein zur Wiener Austria zurückkehren. "Es gibt Kontakt, wir haben uns ausgetauscht, mehr gibt es aktuell nicht zu sagen", sagte der rechte Verteidiger, der derzeit vereinslos ist, gegenüber Laola1. Auch der Berater des 30-Jährigen, Max Hagmayr, bestätigte das Interesse der Favoritner: "Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wenn er aber jetzt nach Österreich zurückkehrt, dann zur Wiener Austria."

Gegen Osijek wird wohl David de Paula Stryger Larsens Platz auf der rechten Seite einnehmen. Der spanische Allrounder spielte schon oft auf dieser Position.