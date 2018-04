Austria empfängt Rapid: Das Derby wird der Wegweiser

Es war ein leichtes Kribbeln im Bauch. Thomas Letsch spürte schon die ganze Woche lang die Besonderheit des Spiels. Am Sonntag (16.30 Uhr/live Sky, ORFeins) absolviert er im Happel-Stadion sein erstes Wiener Derby als Austria-Trainer gegen Rapid. „Besonders ist es auch aufgrund unserer Situation, weil wir Siege brauchen.“

Die Austria benötigt noch mehr als Rapid am Sonntag einen vollen Erfolg, will man doch die Chance auf einen Europacup-Platz am Leben erhalten. Bitter daher, dass ausgerechnet in diesem Prestige-Match mit den gesperrten Holzhauser und Serbest zwei zentrale Figuren im Mittelfeld ausfallen. Letsch muss umstellen, improvisieren. Im Training ließ er diverse Optionen üben. „Auf jeden Fall werden die Standards ohne Holzhauser anders geschossen. Das muss aber nicht unbedingt heißen schlechter“, erwähnt Rapid-Trainer Goran Djuricin einen bekannten Erfolgsfaktor der Austrianer.

Der junge Vesel Demaku, der zuletzt die ersten Talentproben abgegeben hat, wird wieder von Beginn an auf dem Platz stehen. An seiner Seite wäre David De Paula ein logischer Partner, allerdings laboriert der Routinier an einer Knieverletzung, die hinter seinen Einsatz ein Fragezeichen setzt. Letsch: „Es geht wie immer um die richtige Mischung.“ Auch Dominik Prokop ist mehr als nur eine Überlegung wert.