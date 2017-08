Ajax macht ernst - Rapids Wöber vor dem Absprung

Bis 31. August wird es bei Rapid rund gehen. So viel steht fest. Wie stark sich der Kader ändern wird, war zwei Wochen vor Transferschluss aber noch nicht fix.

"Eher drei als einen Neuen" will Fredy Bickel holen. Die Schlüsselfrage lautet: Geht Max Wöber doch noch? Bisher lehnte Rapid alle Angebote für das Top-Talent ab. Das höchste kam von Ajax um mehr als vier Millionen Euro. Doch nachdem Davinson Sanchez um 40 Millionen zu Tottenham gewechselt ist, wird aus Amsterdam noch ein Versuch gestartet werden.

Laut weltfussball.at könnten bis zu zehn Millionen für Wöber geboten werden. Mit Stand Freitag bekannte sich der 19-Jährige noch zu Rapid. Bickel meint: "Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht auch über plötzliche Veränderungen nachdenken würde. So was kann Ende August immer passieren."

Falls Wöber bleibt (und keine neuen Verletzungen passieren), ist für die Defensive "nur" die Rückkehr von Kooperationsspieler Ljubicic aus Wr. Neustadt ein Thema.

Überzeugungsarbeit

Bickel will in erster Linie die Offensive verstärken, über Wochen hat er dafür intern Überzeugungsarbeit geleistet. "Geholfen" hat auch die schwere Verletzung von Dibon: Rapid muss diese Saison nur für einen kleinen Teil des Gehalts aufkommen.

Die derzeit wahrscheinlichste Variante: Rapid kauft eine echte, schnelle Verstärkung für den Sturm. Und: Bickel holt einen Perspektivspieler für die Offensive, der auch Rapid II helfen kann. Das Training mit den Profis soll den jungen Mann so weit bringen, dass er kommende Saison eine Verstärkung ist.

Über die Verhandlungen mit Altach wegen Moumi Ngamaleu meint Bickel lediglich: "Meine Gespräche mit Georg Zellhofer sind immer unterhaltsam."